Everton e Nottingham Forest sono state deferite con l'accusa di aver violato i parametri del Fair Play Finanziario inglese nel periodo 2019-2023. I due club hanno comunicato ufficialmente l'apertura di un'indagine della Premier League ai loro danni. La squadra di Liverpool è stata già penalizzata di 10 punti per inadempimenti finanziari relativi allo stesso periodo e rischia ora una nuova sanzione da applicare sempre nel campionato in corso

Una nuova penalizzazione potrebbe abbattersi sull'Everton in Premier League. Ai Toffees sono stati già tolti 10 punti nel campionato in corso e potrebbero aggiungersene altri per lo stesso motivo: violazioni del fair play finanziario del campionato inglese nelle scorse stagioni. Oltre all'Everton, anche il Nottingham Forest è stato deferito con l'accusa di aver violato le regole sulla sostenibilità della Premier League. I due club verranno ora giudicati da due commissioni separate e indipendenti e hanno entrambi comunicato ufficialmente la propria posizione.

La posizione dell'Everton Questo il comunicato pubblicato dalla società di Liverpool: "L'indagine della Premier riguarda il periodo dalla stagione 2019/2020 fino alla 2022/2023, incluse alcune stagioni per cui il club è stato già penalizzato di 10 punti e per cui sta portando avanti una sentenza d'appello. La Premier League non ha linee-guida chiare che impediscano a un club di essere sanzionato per presunte violazioni in periodi finanziari che sono già stati soggetti a sanzione, a differenza di altri organi di governo. Il club deve ora difendersi da un altro reclamo della Premier League che comprende gli stessi periodi finanziari per i quali il club è già stato sanzionato, prima ancora che l'appello venga ascoltato. Il club ritiene che ciò derivi da un'evidente carenza delle regole della Premier League".

La posizione del Nottingham Più collaborativo invece il comunicato del Nottingham, che ha specificato di "voler cooperare pienamente con la Premier League e di sperare in una veloce e giusta conclusione". La Premier League impone ai suoi club di non registrare perdite in bilancio di più di 105 milioni di sterline in un triennio. Per quanto riguarda invece i club che hanno trascorso parti del triennio in serie minori, come il Nottingham, la perdita massima consentita è di 61 milioni di sterline. Secondo Sky Sports le prime sentenze, con possibili penalizzazioni per le due squadre, dovrebbero arrivare entro il 12 aprile. Le eventuali sentenze di appello invece sarebbero previste non oltre il 24 maggio, cinque giorni dopo la fine della stagione.

