Preoccupazione a Liverpool per le condizioni di Momo Salah. Il campione egiziano è stato costretto ad uscire nel secondo minuto di recupero del match contro il Ghana valido per la seconda giornata del girone di Coppa d’Africa. Salah è stato sostituito trattenendo a fatica le lacrime. Secondo quanto riportato da Sky Sports, sarebbe un problema al tendine del ginocchio la causa del suo infortunio. Grande apprensione in casa Reds in piena lotta per il titolo di Premier League. Klopp: “Non sappiamo nulla, ho parlato con lui e ci hanno detto che bisogna fare ulteriori accertamenti".