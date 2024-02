La 'nuvoletta' di Nunez

Se il Liverpool, nonostante l'annuncio dell'addio di Klopp a fine stagione, sorride e si gode il primato in classifica con la vittoria per 4-1 sui Blues, il povero Darwin Nunez non riesce ancora a scappare dalla "nuvoletta", per restare sempre su temi fantozziani, che sembra perseguitarlo dal suo arrivo ad Anfield. Dopo una prima stagione da 9 gol in 29 presenze in Premier, non tantissimo per un centravanti pagato più di Haaland (85 milioni contro 70) nella stessa estate dello sbarco del norvegese al City, quest'anno il rendimento è lievemente migliorato (7 reti in 21 gettoni). L'ex Benfica però è ancora autore di errori incredibili sotto-porta, come nelle clamorose occasioni sbagliate contro il Tolosa e il Luton. Se fosse stato in Italia tra gli anni '90 e i 2000, sarebbe probabilmente diventato il protagonista di una puntata monografica di Mai Dire Gol. Nel 2024 si è limitato a diventare una base per i meme.