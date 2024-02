Erling Haaland ha sorpreso tutti e ha lanciato un gelato che porta il suo nome. L'attaccante del Manchester City ha presentato la sua dolce sorpresa sui propri canali social: divano, relax e uno snack tutto da gustare. L'immagine è stata accompagnata da un post in cui ha scritto: "E' quasi arrivato - In esclusiva disponibile in Norvegia dal 19.2". Guarda il video

