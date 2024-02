È stato un mercato di gennaio all'insegna di acquisti per il futuro: da Vitor Roque al Barcellona, pagato 40 milioni di euro, fino ai brasiliani Moscardo e Beraldo al Paris Saint Germain. Il Lione cambia tutto (e spende tanto), immobili quasi tutte le big inglesi, ricche cessioni dalla Serie A con Dragusin al Tottenham ed Elmas al Lipsia. Ecco le principali operazioni in entrata in Inghilterra, Germania, Francia e Spagna

