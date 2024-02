Gol di Haaland, x5. Assist di De Bruyne, x4 . Il City archivia la pratica Luton Town con la solita prestazione monstre dei suoi fenomeni. Il primo gol è di Haaland su assist di De Bruyne, il secondo è di Haaland su assist di De Bruyne, il terzo è di Haaland su assist di De Bruyne e il quarto, tanto per cambiare, è di Haaland su assist di De Bruyne. Poi il norvegese completa la cinquina personale, fermandosi lì. Le statistiche, manco a dirlo, sono quasi inumane: ventiduesima partita con tre o più gol in carriera; due poker e due cinquine nel curriculum contando quella appena siglata nel quinto turno di Coppa d'Inghilterra, ma senza record. Il suo primato personale resta di nove. Sì, nove . Con la maglia della Norvegia U20 nel Mondiale di categoria del 2019 contro l'Honduras. Nel finale ci pensa Kovacic a completare la scorpacciata, al suo primo gol da citizens.

E se Haaland segna, De Bruyne continua a servire cioccolatini. Aveva giocato due partite stagionali ad agosto prima di infortunarsi e tornare nel 2024. Da allora: 11 assist in 549 minuti. Significa un passaggio decisivo per un gol ogni cinquanta minuti . Più di qualsiasi altro giocatore nella rosa del City, compresi i colleghi (ugualmente maghi del pallone) che, però, hanno già collezionato circa una quarantina di presenze.

La squadra di sesta serie (sesta!) arrivata fino agli ottavi di finale di FA Cup . Era dal 1977-78 che un club così in fondo alla piramide del calcio di sua maestà (per capirci, corrisponde alla Promozione italiana) non arrivava così avanti nella competizione. Sette partite vinte per arrivare a sfidare il Coventry (che ha vinto 5-0), 700mila sterline guadagnate partita dopo partita. Nel 1992 la società era fallita ed era ripartita dalla quarta divisione della Kent County League, di fatto il dodicesimo livello del calcio inglese: "Giocavamo le nostre partite davanti a un uomo e al suo cane" diceva il direttore sportivo Williams al Guardian qualche giorno fa. Nonostante il pesante (e logico) ko, la stagione 2023-24 resterà indelebile nella loro memoria.

Ok Newcastle (ai rigori) e Leicester (ai supplementari)

Le altre due partite in programma sono durate centoventi o più minuti: avanti il Newcastle che supera ai rigori il Blackburn. Decisivo il rigore di Gordon e l'errore di Hyam. Ok anche il Leicester, retrocesso lo scorso anno in Championship, che supera il Bournemouth (squadra di Premier) con Issahaku al 105'. Per completare il quinto turno, nella giornata di mercoledì 28, sono in programma Chelsea-Leeds, Nottingham Forest-Man United, Wolverhampton-Brighton e Liverpool-Southampton.