Nottingham Forest, presentato ricorso contro il -4

Il club ha comunicato di aver presentato ricorso contro la penalizzazione di quattro punti comminatagli per aver violato le regole del fair play finanziario inglese sforando di 34 milioni di sterline il limite di spesa fissato in 61 milioni. Il club ha anche precisato che al momento non rilascerà altre dichiarazioni al riguardo. In virtù di questa sanzione il Forest è scivolato in terzultima posizione in Premier League

LA CLASSIFICA