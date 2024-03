La FA accusa Tonali: 50 scommesse in Inghilterra

L'ex centrocampista del Milan è stato incriminato anche dalla Football Association per aver violato le regole sulle scommesse. Si tratta di almeno 50 giocate fatte tra il 12 agosto e il 12 ottobre, quando era già un tesserato del Newcastle, che non fanno parte del filone italiano per il quale il giocatore è stato poi squalificato per 10 mesi, fino ad agosto

Nuovi guai per Sandro Tonali nel caso scommesse. Come comunicato dal proprio club, il Newcastle, il centrocampista italiano è stato infatti "raggiunto da un'incriminazione di cattiva condotta in relazione a presunte violazioni delle regole delle scommesse della FA". Si tratta di almeno 50 scommesse fatte tra il 12 agosto e il 12 ottobre del 2023, quando Tonali era già un tesserato del Newcastle, e riguardano dunque il filone inglese dell'inchiesta che ha portato alla squalifica di 10 mesi, fino al 27 agosto del 2024, da parte della Figc, che aveva limitato le sue indagine sul periodo italiano, senza contemplare poi quelle effettuate da quando si era trasferito in Inghilterra. E' la stessa Fa, poi, a specificare come Tonali avrà ora tempo fino al 5 aprile per presentare la sua difesa e che la decisione sarà presa da una commissione indipendente.

Tonali e scommesse, in arrivo una nuova squalifica?

Il procedimento inglese, per il quale Tonali ora è solamente deferito e non ancora condannato, è partito nel momento in cui il giocatore si è trasferito in Inghilterra ed è stato portato avanti dalla Fa che voleva capire se, una volta ammessa la propria ludopatia, Tonali avesse continuato a scommettere illegalmente anche una volta passato al Newcastle. Si tratta dunque di nuove partite, non contemplate dalla squalifica già comminata dalla Figc, per le quali Tonali incapperà sicuramente in una nuova sanzione. Non è detto, però, che questa porti a un allungamento dell'attuale: come ricordato anche dalla nota del Newcastle, infatti, Tonali ha sempre collaborato con le indagini e ha riconosciuto i suoi errori e la sua malattia e, considerata già la lunga squalifica subita, la Fa potrebbe decidere, in caso di conferma delle accuse, di ritenere le sue sanzioni coperte dallo stop già inflitto dalla Figc. Nella storia della Premier, infatti, la squalifica più lunga inflitta a un giocatore per scommesse è stata quella di 8 mesi per Tooney del Brentford, ritenuto colpevole di 232 violazioni nell’arco di 4 anni, con scommesse che includevano anche partite della propria squadra. Molto probabilmente, dunque, sarà decisiva la data di inizio della squalifica della Fa: se dovesse arrivare entro il 27 aprile (il 5 è il termine ultimo per la difesa di Tonali) per non allungare l'attuale dovrebbe essere non superiore ai 4 mesi.

Tonali ha scommesso anche a Coverciano

Le date indicate nel comunicato della Fa come quelle del periodo preso in considerazione dall'inchiesta inglese non sono casuali. La prima, quella del 12 agosto, coincide con l'inizio della Premier League, e quindi del periodo inglese di Tonali. La seconda, quella del 12 ottobre, è invece il giorno nel quale Fabrizio Corona fece uscire per la prima volta i nomi di Fagioli e dell'ex centrocampista del Milan, che proprio dopo quelle indiscrezioni decise di interrompere le scommesse. In quelle ore Tonali si trovava con la Nazionale a Coverciano, dove venne prima raggiunto dalla notifica dell'atto di indagine e poi fisicamente prelevato dalla Guardia di Finanza, dunque le tempistiche lasciano intendere che l'ex Milan abbia scommesso anche dal ritiro azzurro.