"In questi ultimi cinque anni questa federazione è stata la più efficiente da quando esiste la Figc, senza offendere i predecessori". Così il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, uscendo dalla Giunta Nazionale del Coni, ha risposto alle critiche dell'ultimo periodo. “Io devo difendere il mondo del calcio, il mondo della federazione e dei miei collaboratori. Il calcio ha dei problemi, ma è anche la cartina tornasole di questo paese. Non ghettizziamo il calcio come unico soggetto negativo di questo paese. Anche qui si può fare un elenco completo. Si parla di calcio scommesse, ma diciamo come stanno le cose, non c'è un'alterazione di risultato. Poi, l'indebitamento. Certo non è un frutto nostro, ma abbiamo degli indicatori che abbiamo preteso come forma di rispetto. Se ci sono poi leggi dello stato che permettono il rinvio delle coperture delle perdite per 5 anni e questo ammonta a un’indebitamento fortissimo in capo alle società, ma perché io non devo far rispettare le leggi. Spiegatemelo. Si parla di diritti ed è stato risolto. Si parla di doping, c'è stato un caso, quando poi in altre federazioni e sport si parla di doping ad altri livelli. Non mettiamo tutti insieme questi elementi per pensare di costruire un attacco alla persona. Io accetto tutte le critiche, ma bisogna portare rispetto"