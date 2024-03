Durante la finale di Conti Cup, la coppa di lega inglese femminile, la giocatrice norvegese dell'Arsenal Frida Maanum è stata colpita da un collasso all'improvviso, perdendo conoscenza sul terreno di gioco. Subito soccorsa in campo con la maschera per l'ossigeno, è stata poi trasportata in un ospedale nelle vicinanze. Successivamente il comunicato del club ha tranquillizzato tutti: "Maanum è cosciente, parla e le sue condizioni sono stabili"