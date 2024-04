Al 2' della sfida di Premier League tra Bournemouth e Crystal Palace, l'attaccante della squadra di casa Dango si è fermato per andarsi a idratare in panchina - al sopraggiungere del tramonto, nel pieno rispetto del Ramadan. Tutti i calciatori hanno interrotto il gioco, aspettando il rientro in campo del giocatore tra gli applausi del pubblico presente. Guarda nel video cosa è successo

