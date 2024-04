Mattinata convulsa a Haringey, borgo nel nord di Londra. Un uomo è stato trovato privo di vita a Northumberland Park, a due passi dallo stadio del Tottenham. Come riferisce la polizia in un comunicato, la vittima è stata uccisa con diverse coltellate. Le autorità stanno indagando sull'accaduto e, al momento, non sono ancora stati eseguiti arresti. Il luogo del delitto è un parco attiguo al Tottenham Hotspur Stadium (circa 2 minuti a piedi di tragitto), ma la partita di Premier League tra gli Spurs e il Nottingham Forest (in programma alle 19 italiane di domenica 7 aprile) non è a rischio. Come ha ribadito anche il club londinese in un comunicato.