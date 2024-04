Premier League: risultati, gol e highlights della 33^ giornata

Dopo il poker del Newcastle al Tottenham, la 33^ giornata di Premier League prosegue con altre 4 partite: in campo anche il Manchester City (diretta su Sky Sport Arena), Guardiola vuole battere il Luton Town per tornare in testa. Il Brighton di De Zerbi impegnato in trasferta a Burnley. Alle 18:30 il Bournemouth ospita il Manchester United (diretta su Sky Sport Calcio)

LA CLASSIFICA