Nonostante la vittoria per 6-0 contro l’Everton, il Chelsea ha vissuto un momento di tensione per il litigio tra Madueke, Jackson e Palmer per decidere chi dovesse presentarsi dagli 11 metri per la realizzazione del rigore, segnato poi dal 21enne britannico autore di un poker. Pochettino: "Quanto accaduto è una vergogna"

Ha del surreale quanto successo nel monday night di Premier League tra Chelsea-Everton. La sfida di Stamford Bridge si è conclusa con il netto punteggio di 6-0 per i Blues, ma per gli uomini di Pochettino la tensione non è mancata. A far discutere, infatti, è l’episodio che ha portato alla scelta del rigorista. Siamo al 61', il Chelsea conduce sul punteggio di 4-0. Per un fallo commesso su Palmer, l’arbitro assegna un calcio di rigore. Ed è qui che è successo di tutto. Appena è stato concesso il penalty, Madueke ha preso subito la palla, intenzionato a voler tirare. A fermare il tutto è stato Jackson che ha insisto per presentarsi dagli 11 metri. Alla fine, ad avere la meglio è stato Palmer che, essendo rigorista della squadra, ha preteso il pallone realizzando sia il suo poker che la rete del momentaneo 5-0.