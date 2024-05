Premier, Bundes e Ligue 1: gare del weekend su Sky

Parte un nuovo weekend di calcio internazionale con le sfide di Premier League, Bundesliga e Zweite Bundesliga e Ligue 1. Si inizia oggi in Inghilterra con la sfida tra Luton e Everton, in Germania si gioca Hoffenheim-Lipsia ma anche St. Pauli-Amburgo, match point per la promozione. In Inghilterra occhi puntati sull'Arsenal (che affronta il Bournemouth) e il City (che se la vedrà col Wolverhampton). Tutte le gare da vivere in diretta su Sky Sport e NOW TV

Tra oggi e domenica 6 maggio, nella Casa dello Sport di Sky, spazio in esclusiva ai campionati esteri, con la Premier League inglese, la Bundesliga tedesca e la Ligue 1 francese da seguire anche in streaming su NOW. In Inghilterra, dopo il recupero del 26^ turno Chelsea-Tottenham 2-0, oggi prende il via la 35^ giornata, mentre in Germania e in Francia si disputeranno le gare del trentaduesimo turno. Stasera appuntamento speciale con la Zweite Bundesliga, dove il St. Pauli si gioca il primo match point valido per la promozione in casa dell’Amburgo. Tanti gli approfondimenti, gli speciali dedicati, le rubriche, gli studi pre e post-partita, oltre a una finestra sempre aperta su Sky Sport 24. Aggiornamenti anche su skysport.it e sui canali social ufficiali Sky Sport (Facebook, X, Instagram e TikTok). 15 in tutto gli incontri in onda in diretta, due anche su Sky Sport 4K, entrambi di Premier League.