Nella notte alcuni fans dei Gunners hanno sparato petardi sotto l’hotel dove pensavano alloggiasse il City, per disturbare il sonno dei campioni d’Inghilterra, impegnati oggi a Londra nel recupero col Tottenham che può riportare la squadra di Guardiola in testa alla Premier, proprio ai danni di quella di Arteta. Peccato che Haaland & Co non fossero in quell’hotel e nemmeno a Londra, ma dormissero beati nei loro letti a Manchester. Il match in diretta su Sky Sport Calcio alle 21

Vado matto per i piani ben riusciti, diceva il grande Hannibal Smith. Ma il colonnello del mitico A-Team, non sarebbe forse così orgoglioso, della riuscita del piano messo in atto nottetempo da un drappello di tifosi dell’Arsenal (Arsenal-Team, in qualche modo). Nella notte che precede la sfida in programma stasera in diretta su Sky Sport Calcio alle 21 tra Tottenham e Manchester City, infatti, un gruppo di tifosi dei Gunners ha organizzato tutto alla perfezione per disturbare il sonno dei campioni d’Inghilterra in carica. I Citizens devono infatti recuperare la sfida non giocata contro gli Spurs e possono quindi scavalcare l’Arsenal e presentarsi all’ultima sfida di campionato, nel weekend, da primi in classifica.