Il record di Sir Alex Ferguson

Meglio di Guardiola ha fatto soltanto Sir Alex Ferguson con il Manchester United, indicato come miglior allenatore del campionato inglese per bene 11 volte. In questa stagione, infine, Guardiola ha battuto la concorrenza di Mikel Arteta all'Arsenal, Jurgen Klopp del Liverpool, Unai Emery del Bournemouth e Andoni Iraola del Bournemouth. Come detto, Guardiola fa suo il premio per la quinta volta, dopo aver trionfato anche in quattro delle sue cinque precedenti stagioni in cui ha vinto il titolo, nel 2017/18, 2018/19, 2020/21 e 2022/23.