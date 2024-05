L'attaccante dell'Aston Villa è stato sottoposto a intervento chirurgico dopo la frattura al 5° metatarso del piede sinistro: dovrà stare fermo dalle 6 alle 8 settimane, ma sarà comunque pronto per l'inizio della nuova stagione. Da capire se il giocatore, che piace alla Fiorentina e ad altri club italiani, resterà in Premier League o tornerà in Serie A

Nicolò Zaniolo è stato operato dopo la frattura del quinto metatarso del piede sinistro rimediata nel match di Premier League del suo Aston Villa contro il Liverpool dello scorso 13 maggio. Un infortunio che costringerà l'ex Roma a uno stop di 6-8 settimane. Niente Europei per il classe '99, come già annunciato dallo stesso Zaniolo negli scorsi giorni. L'attaccante azzurro sarà comunque pronto per l'inizio della stagione 2024-2025, da capire se resterà in Premier League con i Villans oppure tornerà magari in Italia, dove non mancano gli estimatori.