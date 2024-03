Da Haaland a Berardi: i big assenti a Euro 2024

Sono tanti i big assenti al prossimo Europeo: alcuni perché non sono riusciti a strappare il pass qualificazione, altri per lunghi infortuni, come quello che ha appena fermato Domenico Berardi. La top 15 stilata dal portale Transfermarkt (per valutazione di mercato) sfiora il miliardo di euro. E chi sono gli altri campioni che potrebbero non esserci in caso di eliminazione negli spareggi?

INFORTUNIO BERARDI, CONFERMATA ROTTURA TENDINE