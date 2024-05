"Sorpreso e turbato"



"Si presume che abbia cercato direttamente di influenzare l'andamento, la condotta o qualsiasi altro aspetto o evento di queste partite cercando intenzionalmente di ricevere un cartellino dall'arbitro con lo scopo improprio di influenzare il mercato delle scommesse al fine di far trarre profitto a una o più persone", si legge nel comunicato della FA. "Sono estremamente sorpreso e turbato”, la risposta di Paquetà. “Per nove mesi ho collaborato in ogni fase delle indagini della FA e ho fornito tutte le informazioni possibili. Nego completamente le accuse". Anche il suo club, il West Ham, si è schierato al fianco del giocatore: "Lucas nega categoricamente la violazione e continuerà a difendere con forza la sua posizione. Il club continuerà a stare al suo fianco e a sostenere il giocatore durante tutto il processo e non farà ulteriori commenti fino alla conclusione della questione". Paquetà ha tempo fino al 3 giugno per rispondere alle accuse, salvo eventuali richieste di proroga.