L'attaccante del Manchester United è stato premiato per il 'Goal of the season' nella Premier League 2023/24. Strepitosa la sua rovesciata a Goodison Park lo scorso 26 novembre, prodezza del provvisorio vantaggio nella sfida vinta 3-0 contro l'Everton. E poi quell'esultanza alla CR7 del talento argentino...

