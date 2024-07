Prima intervista da giocatore del Manchester United per Joshua Zirkzee che ha parlato ai canali ufficiali dei Red Devils: "Non è stato difficile decidere di venire qui, sono emozionato e non vedo l'ora di iniziare. Ten Hag? Olandese come me e mi aiuterà ma non ho scelto lo United solo per lui, ma perché è uno dei club più grandi al mondo"

Prime parole ufficiali da nuovo giocatore del Manchester United per Joshua Zirkzee che prima di tornare ancora per qualche giorno in vacanza ha parlato ai canali dei Red Devils: "Non è stato difficile prendere la decisione di venire qui, nonostante io ami molto il Bologna lo United è uno dei club più grandi al mondo - dice - Ho ottime sensazioni e sono molto felice di essere qui e non vedo l'ora di cominciare". Alla scelta di vestire la maglia dei Red Devils può aver contribuito la presenza di Erik ten Hag come allenatore, olandese proprio come Zirkzee: "Certamente è una cosa che mi aiuterà molto, ma la mia scelta è stata indipendente da questa cosa, anche altri miei compagni che sono stati qui mi hanno fatto l'in bocca al lupo". Ma questa non è la prima volta che Zirkzee entra in club così grande dopo l'esperienza al Bayern Monaco: "Sono delle esperienze che ti insegnano tanto, ho potuto imparare da tanti bravi compagni. Fare gol a Neuer? Era difficile anche in allenamento, è stato un provilegio per me potermi allenare con tutti questi grandi giocatori".