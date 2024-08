Ed Sheeran diventa socio dell'Ipswich Town

Noto tifoso dell'Ipswich Town, il cantautore britannico Ed Sheeran ha acquisito una quota di minoranza del club neopromosso in Premier League. La passione della popstar per il club della sua città natale è ben nota: Ed Sheeran infatti è sponsor principale delle maglie dal 2021

Ed Sheeran è diventato socio di minoranza dell'Ipswich Town: ha acquisito infatti una quota pari all'1,4% del club inglese. "E' il sogno di ogni tifoso di calcio diventare proprietario del club che supporta e mi sento davvero grato per questa opportunità", afferma il cantautore, "Vivo nel Suffolk da quando avevo tre anni e, anche se viaggio per il mondo e a volte mi sento un estraneo nelle grandi città, Suffolk e Ipswich mi hanno sempre fatto sentire parte della comunità". Ed Sheeran non enterà a far parte del consiglio di amministrazione del club, in quanto si tratta di un investimento passivo e di minoranza; avrà a disposizione a lungo termine un box executive allo stadio Portman Road, che ha personalizzato prima della stagione 2024/25.