La Premier League 2026/27 (visibile su Sky Sport) è iniziata e sarà una Premier sempre più italiana: Michele Di Gregorio è un nuovo giocatore del Bournemouth. L'ex Juve troverà altri 11 azzurri che giocano nel calcio di sua maestà. In passato tantissime leggende, da Zola e Vialli a Paolo Di Canio: ecco quelli di oggi e i volti storici (con almeno cinquanta presenze)

RUGGERI E SUZUKI ALL'ASTON VILLA