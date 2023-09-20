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Italian Job: gli italiani in Premier, quelli di oggi e quelli storici

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La Premier League 2026/27 (visibile su Sky Sport) è iniziata e sarà una Premier sempre più italiana: Michele Di Gregorio è un nuovo giocatore del Bournemouth. L'ex Juve troverà altri 11 azzurri che giocano nel calcio di sua maestà. In passato tantissime leggende, da Zola e Vialli a Paolo Di Canio: ecco quelli di oggi e i volti storici (con almeno cinquanta presenze)

RUGGERI E SUZUKI ALL'ASTON VILLA

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