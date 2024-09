Il Manchester United ritrova la vittoria imponendosi per 3-0 in trasferta contro il Southampton di Russell Martin. In questo successo, c'è anche lo zampino di André Onana che si è reso protagonista nel corso del primo tempo superandosi due volte su Archer: prima ha parato il rigore e poi il seguente colpo di testa in tap-in. Guarda il video

