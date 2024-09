Super Nkunku, il Chelsea va: ok City e Aston Villa

Nessuna sorpresa nelle 4 gare giocate di Carabao Cup questa sera, valide per il terzo turno. Sono passate tutte le squadre di Premier League: Il Leicester ai calci di rigore contro il Walsall, l'Aston Villa per 2-1 nel finale contro il Wycombe mentre con molti meno problemi il Chelsea che ha rifilato 5 gol al Barrow con tripletta di Nkunku e il Manchester City che ha vinto per 2-1 contro il Watford