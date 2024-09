La prima volta non si scorda mai. Vale soprattutto per Riccardo Calafiori, che segna il suo primo gol con l'Arsenal al debutto da titolare in Premier nel big match contro il Manchester City. Passati subito in svantaggio, i Gunners reagiscono proprio con la prodezza dell'italiano, che batte Ederson con un tiro perfetto di prima intenzione dal limite dell'area. L'inizio della rimonta resa vana dal gol di Stones al 97'

