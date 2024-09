Rodri infortunato, il City conferma: "Lesione al legamento del ginocchio destro"

Il Manchester City ha pubblicato un comunicato sulle condizioni del centrocampista spagnolo, uscito per infortunio nel big match di Premier pareggiato per 2-2 contro l'Arsenal: "Rodri ha subito una lesione al legamento del ginocchio destro. La valutazione è ancora in corso per accertare la reale entità dell'infortunio e la prognosi prevista". Si prevede un lungo stop

Il Manchester City dovrà rinunciare a uno dei suoi protagonisti a causa di un brutto infortunio. Il club inglese ha confermato sul suo sito ufficiale che "Rodri ha subito una lesione al legamento del ginocchio destro". Il centrocampista spagnolo si è infortunato durante il primo tempo del match di Premier League pareggiato per 2-2 contro l'Arsenal. Al termine della partita, come spiega il sito del Manchester City, Rodri "si è recato in Spagna per una consulenza specialistica, dopo i test iniziali svolti a Manchester. La valutazione è ancora in corso per accertare la reale entità dell'infortunio e la prognosi prevista". I campioni in carica della Premier League perdono quindi uno dei migliori giocatori a disposizione di Guardiola, tra i migliori centrocampisti al mondo: nel comunicato non sono specificati i tempi di recupero, ma si tratta molto probabilmente di un lungo stop.