L’assenza dei suoi rappresentanti alla cerimonia di Parigi è un chiaro indice della delusione e della rabbia del Real Madrid per quella che il club considera “un'ingiustizia”. Stando alle notizie riportate da Marca, il club avrebbe anche cancellato dalla programmazione del suo canale tematico la trasmissione di un programma speciale di cinque ore interamente dedicato al Pallone d’Oro. “Da questo momento per noi il Pallone d’Oro non esiste più”, sarebbe il commento unanime che circola a Valdebebas, dove già da ieri girava la notizia che Vinicius rischiasse di non vincere il premio. Fino a quando, avendo avuto conferme in merito, il Real avrebbe deciso di non mandare a Parigi i propri rappresentanti per la cerimonia (si parla di una spedizione di circa 50 persone, con Florentino Perez in testa, che era pronta a presenziare, tanto per dire quanto a Madrid fossero certi della vittoria).