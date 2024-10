City, basta un gol di Haaland. Pari Aston Villa

L’undicesimo gol in Premier di Haaland basta al City per battere il Southampton e scavalcare momentaneamente il Liverpool. Aston Villa beffato al 96’ dal Bournemouth: è 1-1. Brighton rimontato due gol nel finale dai Wolves: finisce 2-2. Pazzo 4-3 tra Brentford e Ipswich. Alle 18.30 Everton-Fulham. Domani altri 4 gare su Sky: alle 15 Chelsea-Newcastle, Tottenham in casa del Palace e United ospite del West Ham. Alle 17.30 il big match Arsenal-Liverpool. Tutti i risultati e i gol

TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT