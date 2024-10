Manchester United, ten Hag non è più l'allenatore.

Prosegue la maledizione della panchina del Manchester United dopo l'addio di Sir Alex Ferguson. Erik ten Hag non è più l'allenatore del club dopo l'ultima sconfitta subita in Premier League contro il West Ham. L'ufficialità è arrivata questa mattina con un comunicato che informa anche come la squadra sia stata affidata, ad interim, a Ruud Van Nisterlooy supportato dall'attuale staff in attesa di un nuovo tecnico che dovrebbe uscire da una lista di 5 allenatori che sono al vaglio. Attualmente il Manchester United è quattordicesimo in Premier League dopo nove giornate, mentre in Europa League è ventunesimo e non ha ancora mai vinto.