Nell'anticipo di ieri della 14esima di Premier contro l'Ipswich, il capitano del Crystal Palace e nazionale inglese ha indossato una fascia con un messaggio scritto a pennarello dedicato a Gesù, dopo averlo già fatto sabato scorso contro il Newcastle. Guehi portava come altri capitani una fascia arcobaleno per una campagna a sostegno della comunità LGBTQ+ ma la FA non ammette riferimenti politici o religiosi e rischia così una sanzione

Una scritta dedicata a Gesù esibita sulla fascia al braccio da Marc Guehi potrebbe costare caro al capitano del Crystal Palace. Il difensore, nazionale dell’Inghilterra e titolare nella finale di Euro 2024 contro la Spagna, rischia infatti una sanzione da parte della Football Association (FA). Nell’anticipo della 14esima di campionato contro l’Ipswich, ma anche sabato scorso nel match contro il Newcastle, come altri capitani di squadre di Premier, Guehi ha indossato una fascia arcobaleno nell'ambito di una campagna a sostegno della comunità LGBTQ+. Le fasce erano state distribuite nell'ambito del supporto della Premier League alla campagna 'Rainbow Laces' di Stonewall, un'iniziativa che promuove l'inclusività e l'accettazione nella comunità LGBTQ+. Solo che, a differenza degli altri 18 colleghi che l'hanno vestita (il capitano dell'Ipswich Sam Morsy -avversario proprio ieri sera di Guehi- si è rifiutato), il 24enne ha deciso di aggiungere il suo tocco personale, disegnando un cuore in mezzo alle parole ‘Jesus’ e ‘you’: Gesù ti ama, appunto..

Guehi, perché rischia un provvedimento della FA Per questo motivo ora Marc Guehi rischia provvedimenti da parte della Federazione. La normativa infatti ammette "slogan/emblemi di iniziativa che promuovano il calcio, il rispetto e l'integrità", come i colori dell'arcobaleno, ma proibisce "dichiarazioni o immagini politiche, religiose o personali". Motivo per il quale Guehi, devoto cristiano, ora rischia una punizione, anche se non è specificato cosa e quando avverrà. Nonostante la possibilità di una squalifica, dopo averla già mostrata nel match contro il Newcastle (con la scritta leggermente diversa, “Gesù ti amo”), Guehi non ha fatto passi indietro e anche ieri sera, per la partita contro l'Ipswich, ha replicato esibendo un altro messaggio religioso sulla fascia arcobaleno.