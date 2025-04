Appuntamento questa sera, venerdì 18 aprile, con la terza puntata del 'Di Canio Premier Special: Una giornata da Hammer'. Entriamo a Rush Green, il centro di allenamento del West Ham, insieme a Paolo Di Canio: l'incontro con l'allenatore Graham Potter, i giocatori e lo staff degli Hammers. Alle 18.15 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Disponibile anche on demand LA CLASSIFICA DELLA PREMIER LEAGUE

Coming home, going home, tornare a casa e andare a casa. Insomma, concetto espresso in inglese da due verbi diversi perché diversa è la sfumatura che esprimono. La racconta, al resto del mondo che pure continua a non capirne il senso autoironico, il ritornello del celebre brano chiamato in realtà 'Three Lions': it’s coming home, perché il calcio, nella sua essenza più pura e a volte ruvida, è nato in Inghilterra e dunque quando nel 1996 si celebrarono lì gli Europei e fu scritto il testo si trattava di un ritorno a casa. Per Paolo Di Canio ‘home’ è stato, dal dicembre 1998 al maggio 2003, il West Ham United, uno dei grandi club del calcio inglese e soprattutto della parte orientale di Londra, che soprattutto all’estero gode di un sostegno spropositato rispetto ai trofei vinti ma decisamente coerente con una sorta di mistica che coinvolge nome, colori, tradizione, storia, stadio (quello di oltre 100 anni, Upton Park, non certo quello attuale) e alcuni protagonisti.

Una giornata da Hammer Non è tirata per i capelli l’espressione secondo la quale fu il West Ham a vincere i Mondiali 1966, visto che tutti i gol della finale li segnarono giocatori degli Hammers - o Irons, perché c’è pure un gioco sui soprannomi - e il capitano era Bobby Moore, uno dei simboli della squadra. E allora si può parlare di coming home o going home, a seconda di come si veda la questione, per il tema della terza puntata stagionale del Di Canio Premier Special, dal titolo ‘Una giornata da Hammer’. Per alcune ore, infatti, Di Canio è tornato a casa, ma in una casa diversa da quella che conosceva: da qualche anno, infatti, il West Ham ha spostato il proprio centro tecnico principale da Chadwell Heath a Rush Green, non molto lontano ma non più visibile dai binari del treno, come quello precedente. Un ammodernamento parziale, che ha lasciato nel vecchio impianto alcune squadre giovanili e quella femminile, e che ha voluto dire un ampliamento degli spazi e del respiro, anche se la visuale di un palazzone lontano, oltre i campi, ricorda sempre che siamo in una zona popolare, e a qualcuno quel palazzone fa persino venire in mente le costruzioni simmetriche che vigilavano su Upton Park e permettevano, dai piani alti e nei pochi punti giusti, di sbirciare un terzo di campo, quello della porta situata sotto la tribuna dedicata proprio a Bobby Moore.

Nuovi incontri e vecchie conoscenze La visita, raccontata nello speciale attraverso gli squarci più significativi, in un balletto cromatico e dialettico tra presente e passato: l’incontro affettuoso con l’allenatore Graham Potter e l’abbraccio con il magazziniere Pete Williams, 40 anni col club di cui 30 in veste ufficiale, il dialogo con il vice-capitano Aaron Cresswell, che ha sottolineato - e sono questi i tocchi che fanno la differenza - come l’essere cresciuto in un quartiere popolare a Liverpool gli abbia permesso di comprendere subito la mentalità della base dei tifosi del West Ham, e pazienza se l’accento è diverso, e l’affetto dell’ex medico sociale, ora in servizio solo nei giorni delle partite, e un accenno italiano nel dialogo con Emerson Palmieri, che con la vittoria nella finale di Europa League del 2023 a Praga è diventato l’unico giocatore ad avere vinto tutte e tre le coppe europee attualmente disputate. E poi, ogni volta che uno degli attuali giocatori della rosa lo intravvedeva a bordo campo, una deviazione dal percorso per un saluto e un abbraccio, culminati nel dialogo empatico e a cuor leggero con Michail Antonio, impegnato nella rieducazione dopo il bruttissimo incidente stradale che a inizio dicembre aveva rischiato di porre fine alla sua carriera.

Di Canio indossa la divisa del West Ham Di Canio si è anche vestito con la divisa da allenamento e le scarpe da calcio: quelle dei suoi tempi, che gli piacciono più di quelle odierne, e dato che il giorno delle riprese era quello, incredibilmente, dei 25 anni dal suo splendido gol contro il Wimbledon, anche il tentativo di ripetere quel gesto, sotto gli occhi di un suo ex compagno di squadra che fa ora parte dello staff tecnico, Steve ‘Steve’ Potts, che ha avuto il compito di giudicare. Come sia andata, lo si potrà vedere verso la fine dello speciale.