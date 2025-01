Secondo quanto affermato da Musk senior a una radio inglese, l'uomo più ricco al mondo sarebbe interessato all'acquisto del Liverpool. "Non posso commentare, alzerebbero il prezzo - ha spiegato Errol Musk - Lo vorrebbe, ma non significa che lo stia comprando"

Elon Musk interessato all'acquisto del Liverpool . A dirlo è Errol Musk, padre dell'uomo più ricco del mondo, che in un'intervista a Times Radio ha svelato l'attenzione del figlio nei confronti del club inglese: "Non posso commentare, alzerebbero il prezzo - ha detto - Lo vorrebbe . Chiunque lo vorrebbe, anch'io. Ma ciò non significa che lo stia comprando". Interessi economici che nascono da un legame familiare tra Musk e la città di Liverpool: " Sua nonna è nata a Liverpool - ha aggiunto Errol Musk - abbiamo parenti a Liverpool e siamo stati fortunati a conoscere molti dei Beatles perché sono cresciuti con alcuni membri della mia famiglia".

La posizione della proprietà

Il Liverpool è di proprietà del Fenway Sports Group che acquistò il club nel 2010 per 300 milioni di sterline. Il gruppo americano aveva cercato in passato degli investimenti esterni, ma attualmente - come raccontato dai colleghi di Sky Sports - il club non è in vendita. Secondo Forbes, Elon Musk ha un patrimonio stimato di 428 miliardi di dollari, prima persona nella storia ad aver superato la "barriera" dei 400 miliardi. Sempre la rivista statunitense ha valutato il Liverpool come il quarto club più prezioso al mondo, con un valore stimato di 4,3 miliardi di sterline.