Come succede a scuola, gennaio è tempo di primi bilanci. Al giro di boa il nuovo Liverpool di Arne Slot guarda tutti dall'alto, inseguito dal solito Arsenal di Arteta, dall'altrettanto nuovo Chelsea di Maresca e dalla sorpresa Nottingham Forest. Ai corsi di recupero ci finiscono invece le due di Manchester e anche il Tottenham. Proprio come a scuola, vediamo tutti i voti della prima metà di stagione: rigorosamente in ordine alfabetico