L'allenatore del Tottenham ha fatto chiarezza sulle condizioni di Bentancur: "Commozione cerebrale, il giocatore non sarà a disposizione per almeno un paio di settimane"

L'allenatore del Tottenham Ange Postecoglou ha dichiarato che Rodrigo Bentancur ha subito una commozione cerebrale nella semifinale di andata della Coppa di Lega di mercoledì contro il Liverpool. Ha specificato che il centrocampista è ora in convalescenza per commozione cerebrale e non sarà disponibile per un paio di settimane. Bentancur non ci sarà, dunque, nel derby del nord di Londra di mercoledì contro l'Arsenal in Premier League. Rodrigo Bentancur, nel corso della partita di Coppa di Lega contro il Liverpool, era svenuto dopo un brutta caduta.