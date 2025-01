Paura per il centrocampista del Tottenham, Rodrigo Bentancur, che nel corso della partita di Coppa di Lega contro il Liverpool è svenuto dopo essere caduto in seguito a un calcio d'angolo. I medici sono prontamente intervenuti e hanno soccorso per diversi minuti il giocatore prima di trasportarlo fuori dal campo in barella. All'uscita dal campo avrebbe rassicurato tutti mostrando un pollice alzato. Il club: "Rodrigo è cosciente, parla e ora è in ospedale per accertamenti"

TOTTENHAM-LIVERPOOL 1-0