Lascerà il club a fine stagione, una decisione che segna definitivamente la fine di un'era: l'attaccante, working-class hero per eccellenza, ha sempre conservato il suo modo di essere. E ora forse apre il suo mondo a delle novità mai pensate prima. Su Sky Sport Insider, Gianluigi Bagnulo racconta un percorso che, in realtà, ancora non sembra finito