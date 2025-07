Le origini portoghesi di Diogo Jota: una storia da film

Suo papà voleva iscriverlo al corso di nuoto, ma lui no: voleva fare il calciatore. La storia di Diogo Jota, scomparso in un terribile incidente stradale, è da film: protagonista di un percorso in cui è prevalsa l'autodeterminazione, la voglia di arrivare a un obiettivo. Sempre. Massimo Marianella su Sky Sport Insider ricorda l'attaccante, dai primi passi da calciatore fino all'apice con il Liverpool