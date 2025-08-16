Tutti insieme per gli Oasis: l'emozione pura di Wembley come una partita di calcio
Una finale di Coppa dove tutti tifano per la stessa squadra. E tutti cantano gli stessi cori. A Wembley. Come fosse un eterno sabato di metà maggio. In un mondo senza avversari dove tutti vogliono la stessa cosa: che partano le note quasi tribali di ‘Fuckin in the bushes’, l’attacco strumentale del concerto, il segnale pre-ordinato perché la festa, finalmente, abbia inizio
