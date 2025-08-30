Esplora tutte le offerte Sky
La rivalità, solo calcistica, tra Liverpool e Arsenal: 35 anni dopo è sfida per il titolo

Filippo Benincampi

Una rivalità senza odio, fatta di puro calcio: Liverpool e Arsenal potrebbero ritrovarsi a lottare fianco a fianco per la vetta dopo decenni di traiettorie divergenti, riportando la memoria quella sfida per il titolo del 1989 che cambiò per sempre la storia del calcio inglese

