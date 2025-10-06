Lo fanno direttamente nello stadio vuoto, per “memorizzare” giocate che verranno riprodotte su quello stesso campo. L’ultima trovata dell’allenatore-psicologo Iraola, uno che gira sempre col taccuino per le idee in tasca, chiama gli schemi con nomi di calciatori famosi e sceglie i giocatori da comprare in base a come esultano. Un allenatore che non vuole essere chiamato allenatore
