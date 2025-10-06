Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
la storia

Il segreto del Bournemouth è l’allenamento della sera prima

Vanni Spinella
©Getty

Lo fanno direttamente nello stadio vuoto, per “memorizzare” giocate che verranno riprodotte su quello stesso campo. L’ultima trovata dell’allenatore-psicologo Iraola, uno che gira sempre col taccuino per le idee in tasca, chiama gli schemi con nomi di calciatori famosi e sceglie i giocatori da comprare in base a come esultano. Un allenatore che non vuole essere chiamato allenatore

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ