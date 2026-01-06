Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
la situazione

Gli anni da psicanalisi del 'fu' Manchester United

Nicola Roggero

Nicola Roggero
©Getty

Ruben Amorim, licenziato dopo poco più di un anno dal suo arrivo, riporta per l'ennesima volta l'attenzione sulle scelte dei Red Devils, che tra mercato e panchina hanno confermato di non azzeccare più una decisione da quando, nel 2013, Sir Alex Ferguson decise di lasciare il club

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ