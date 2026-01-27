il protagonista
L'inizio epico del Carrick time allo United. Ma ora viene il difficile
Perché dopo le due vittorie contro City e Arsenal bisognerà trovare conferme e continuità, ovvero proprio ciò che manca da anni ai Red Devils. E se dovesse farcela, Carrick potrebbe trasformarsi da 'caretaker da leggenda' a manager permanente del Manchester United
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Sky Sport Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi