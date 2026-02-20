La sua carriera sembrava relegata a pochi lampi di talento tra un infortunio e l’altro, invece Kawhi Leonard è tornato a essere uno dei migliori giocatori della NBA alla soglia dei 35 anni. Il tutto dovendo convivere con l’ombra dell’investigazione della NBA sui suoi accordi di sponsorizzazione con Aspiration, che però non gli hanno impedito di avere un rendimento da MVP della lega