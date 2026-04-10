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l'intervista

De Zerbi: "I calciatori di oggi soffrono di più il giudizio rispetto a noi"

Valentina Mariani

“Il calcio è cambiato, fare l'allenatore è sempre più difficile. E noi dobbiamo capire le nuove generazioni”. Il monito di Roberto De Zerbi, pronto a esordire sulla panchina del Tottenham, è chiaro. Dalla rivoluzione con Gasperini alla scelta del Tottenham: l'intervista esclusiva su Sky Sport

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