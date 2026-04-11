Tre anni fa valeva 100 milioni, oggi è sparito dal campo per un controllo anti doping fallito. Intanto continua ad allenarsi con i dilettanti fuori Londra e starebbe pensando di darsi definitivamente all'atletica, con l'obiettivo di arrivare fino alle Olimpiadi
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