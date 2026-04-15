il protagonista
Jack nel Paese delle Meraviglie: primo titolo da allenatore per Wilshere
Giù il cappello per il Cappellaio Matto! Al suo primo impiego da manager, l’ex talento dell’Arsenal ci ha messo solo 38 partite per vincere il suo primo trofeo. Lo ha fatto a Wembley, aggiudicandosi l’EFL Trophy con il Luton Town nel ‘El Hattico’
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