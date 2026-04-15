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Jack nel Paese delle Meraviglie: primo titolo da allenatore per Wilshere

Marco Garghentino

Marco Garghentino

©Getty

Giù il cappello per il Cappellaio Matto! Al suo primo impiego da manager, l’ex talento dell’Arsenal ci ha messo solo 38 partite per vincere il suo primo trofeo. Lo ha fatto a Wembley, aggiudicandosi l’EFL Trophy con il Luton Town nel ‘El Hattico’

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