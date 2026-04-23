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il commento

Paga Rosenior, l'impazienza del Chelsea spendaccione

Nicola Roggero

Nicola Roggero
©IPA/Fotogramma

Spese senza freni, rose extralarge e allenatori strapagati che non hanno il tempo di impostare davvero il loro lavoro: al Chelsea sta succedendo di tutto, da diversi anni. E Rosenior è solo l'ultimo esempio di una situazione di crisi da analizzare

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