i protagonisti
Una settimana 'da Woodman '
Il figlioccio di Gareth Southgate, Freddie, ha fatto il suo debutto in Premier League con il Liverpool e ora è pronto a vivere un’altra giornata indimenticabile, mentre suo papà Andy ha centrato una storica promozione col Bromley. Una settimana davvero da sogno per i Woodman
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